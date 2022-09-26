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Суды Происшествия

В суде о вымогательстве 200 млн руб. у зампреда губдумы обнародовали записи разговоров

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 сентября, в суде Ленинского района Самары озвучили расшифровки переговоров дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой и зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.

Фото: Ксения Штефан

По версии следствия, Людмила Тархова требовала с Милеева 200 млн рублей. В случае отказа она угрожала предать огласке через СМИ и блогеров компрометирующих сведений. В числе этих сведений упомянуты некие видеозаписи, в том числе из заведения под названием ART&FACT, а также документы.

Как следует из расшифровки, Милееву пеняли также на то, что он душил в бассейне в своем доме некую женщину, а также угрожал оставить ее "с голыми ягодицами" и повесить на неё свои кредиты. На что Милеев ответил, что это неправда, а у него дома даже нет бассейна, как не имеется и кредитов.

Кроме прочего, из расшифровки записей следует, будто Людмила Тархова говорит Милееву, что на самом деле она бы хотела, чтоб депутат губдумы избрался в Государственную думу. Она сообщает, что, будучи в Госдуме, депутат бы пригодился ее семье. Так, по словам женщины на записи, семья имеет отношение к предприятию "Новитрек" (занимается извлечением "утерянной" нефти из линз на НПЗ, доля в 38,7% принадлежит Виктору Тархову - прим. ВН), у которого закончилась лицензия. И депутат мог бы помочь эту лицензию получить.

Напомним, ранее в суде выступил и сам Александр Милеев. Он рассказал, что разные люди говорили ему, что Тархова пытается распространить компрометирующие сведения о нем. Александр Милеев очень нервничал и даже "стал покрываться пятнами". А после долгих переживаний решил не участвовать в выборах в Госудуму.

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