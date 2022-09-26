В суде о вымогательстве 200 млн руб. у зампреда губдумы обнародовали записи разговоров

В понедельник, 26 сентября, в суде Ленинского района Самары озвучили расшифровки переговоров дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой и зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.
По версии следствия, Людмила Тархова требовала с Милеева 200 млн рублей. В случае отказа она угрожала предать огласке через СМИ и блогеров компрометирующих сведений. В числе этих сведений упомянуты некие видеозаписи, в том числе из заведения под названием ART&FACT, а также документы.
Как следует из расшифровки, Милееву пеняли также на то, что он душил в бассейне в своем доме некую женщину, а также угрожал оставить ее "с голыми ягодицами" и повесить на неё свои кредиты. На что Милеев ответил, что это неправда, а у него дома даже нет бассейна, как не имеется и кредитов.
Кроме прочего, из расшифровки записей следует, будто Людмила Тархова говорит Милееву, что на самом деле она бы хотела, чтоб депутат губдумы избрался в Государственную думу. Она сообщает, что, будучи в Госдуме, депутат бы пригодился ее семье. Так, по словам женщины на записи, семья имеет отношение к предприятию "Новитрек" (занимается извлечением "утерянной" нефти из линз на НПЗ, доля в 38,7% принадлежит Виктору Тархову - прим. ВН), у которого закончилась лицензия. И депутат мог бы помочь эту лицензию получить.
Напомним, ранее в суде выступил и сам Александр Милеев. Он рассказал, что разные люди говорили ему, что Тархова пытается распространить компрометирующие сведения о нем. Александр Милеев очень нервничал и даже "стал покрываться пятнами". А после долгих переживаний решил не участвовать в выборах в Госудуму.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.