ФСБ проводит оперативные мероприятия в отношении активиста Владимира Игнатьева

Сотрудники ФСБ и Уголовного розыска проводят оперативные мероприятия в отношении активиста из Красноярского района Владимира Игнатьева. По данным нескольких источников в правоохранительных органах, претензии к нему могут быть в связи с предполагаемым вымогательством у коммерсантов.

Ранее Игнатьева и его знакомого Игоря Александрова уже обвиняли в вымогательстве и покушении на мошенничество. Тогда дело дошло до суда.

Напомним, по первому эпизоду им вменили сбор 164 тыс. руб. с коммерсантов, сваливавших мусор на несанкционированной свалке около с. Красный Яр; по второму - попытку получить 5 тыс. руб. с водителя КамАЗа, выгрузившего мусор также на незаконной свалке. Позже сообщалось о появлении нового эпизода - по версии следствия, Игнатьев и Александров получили 200 тыс. руб. от потерпевшего за отказ от участия в аукционе на право приобретения земельного участка.