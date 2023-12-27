ФСБ проводит оперативные мероприятия в отношении активиста Владимира Игнатьева

Сотрудники ФСБ и Уголовного розыска проводят оперативные мероприятия в отношении активиста из Красноярского района Владимира Игнатьева. По данным нескольких источников в правоохранительных органах, претензии к нему могут быть в связи с предполагаемым вымогательством у коммерсантов.
Ранее Игнатьева и его знакомого Игоря Александрова уже обвиняли в вымогательстве и покушении на мошенничество. Тогда дело дошло до суда.
Напомним, по первому эпизоду им вменили сбор 164 тыс. руб. с коммерсантов, сваливавших мусор на несанкционированной свалке около с. Красный Яр; по второму - попытку получить 5 тыс. руб. с водителя КамАЗа, выгрузившего мусор также на незаконной свалке. Позже сообщалось о появлении нового эпизода - по версии следствия, Игнатьев и Александров получили 200 тыс. руб. от потерпевшего за отказ от участия в аукционе на право приобретения земельного участка.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.