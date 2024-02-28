Задержанному ФСБ за вымогательство общественнику Игнатьеву продлили арест

Суд Красноярского района Самарской области продлил меру пресечения общественнику Владимиру Игнатьеву и его предполагаемому подельнику Игорю Александрову. Обвинения им, так же как и раньше, предъявляют по ч. 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц по предварительному сговору").

"Арест продлили до 26 марта", - уточнили в пресс-службе суда Красноярского района.



Напомним, Игнатьева и Александрова задержали сотрудники ФСБ и Уголовного розыска. По предварительной версии силовиков, они могли вымогать деньги у коммерсантов за то, что не будут публиковать на них "компромат". Причем, по одной из версий, один из активистов мог приходить к коммерсантам и предъявлять претензии, а затем являлся второй и говорил, что знаком с первым и все уладит.

Ранее Игнатьева и его знакомого Игоря Александрова уже обвиняли в вымогательстве и покушении на мошенничество. Тогда дело дошло до суда. По первому эпизоду им вменили в вину сбор 164 тыс. руб. с коммерсантов, сваливавших мусор на несанкционированной свалке около с. Красный Яр; по второму - попытку получить 5 тыс. руб. с водителя КамАЗа, выгрузившего мусор также на незаконной свалке. Впоследствии сообщалось о появлении нового эпизода - по версии следствия, Игнатьев и Александров получили 200 тыс. руб. от потерпевшего за отказ от участия в аукционе на право приобретения земельного участка.

Согласно данным СМИ, Владимир Игнатьев в 2016 г. был помощником одного из губернских депутатов. Кроме того, некоторое время он являлся членом территориальной избирательной комиссии Красноярского района.

По информации сайта Самарского областного суда, в феврале Игнатьев уже пытался обжаловать свое нынешнее содержание под стражей, но апелляционная инстанция признала избрание меры пресечения законным обоснованным.