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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор завербованной в Украине женщине

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор Ирине Измайловой. Ранее ее задержали сотрудники ФСБ, чтобы предотвратить теракт.

"11 июня 2025 г. Самарский областной суд, рассмотрев уголовное дело в закрытом судебном заседании, признал Измайлову И.О. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (Государственная измена), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатки) УК РФ, ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. По совокупности преступлений окончательно ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 250 000 рублей", — рассказали в пресс-службе Самарского областного суда.

Уточняется, что приговор пока не вступил в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Самарской области двух человек, завербованных в Молдавии украинскими спецслужбами. Одной из задержанных была Измайлова. Предполагалось, что Измайлова причастна к подготовке диверсий с применением самодельных бомб на объектах оборонного комплекса.

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