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Суды Происшествия

Тольяттинца осудили за махинации с банковской картой на 14 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

"В феврале 2019 г. неизвестные с POS-терминалов в торговых точках в США направляли онлайн-запросы на пополнение дебетовой банковской карты, оформленной на подставное лицо. При этом фактический ей пользовался Тольяттинец Павел Целиков. Таким образом доступный остаток по карте увеличивался, и тольяттинец мог снимать наличные в банкоматах, делать переводы на другие карты и оплачивать покупки в интернет-магазинах. Всего он успел потратить более 14 млн рублей", — поясняет фабулу дела ФСБ.

В итоге суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима.

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