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Суды Происшествия

Экс-замминистра транспорта Андрея Спиридонова оправдал суд

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары 9 июня вынес оправдательный приговор бывшему замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрею Спиридонову. Его обвиняли в халатности с причинением особо крупного ущерба, а именно, в том, что он не подписал акты выполненных работ по госконтракту, заключенному между министерством и РОСДОРНИИ.

Фото: Ксения Штефан

Защитник Спиридонова адвокат Михаил Семагин говорит: "Свои выступления в прениях можно было свести к одному предложению: должностным регламентом Спиридонов не был наделен такими обязанностями, а доверенность на это всего лишь давала ему незаконное право это сделать. Но и в суде мы смогли доказать, что даже доверенность была министерством сфабрикована и предоставлена уже на следствии задним числом. Такие решения — редкость в российском правосудии, но все же бывают. Спасибо судье Юлии Лобановой, которая вынесла единственное верное решение по делу".

По данным источников, ситуация изначально могла развиваться следующим образом. Госконтрактом была предусмотрена большая научная работа, которая касалась комплексного развития дорожно-транспортной сети региона. Там были учтены строительство мостов и развязок, настройка "умных светофоров" и их возможная синхронизация с работой операторов сотовой связи для лучшего анализа количества машин на светофоре. Но в сданной работе были недочеты. Работавший на тот момент министр транспорта региона Иван Пивкин, по версии стороны защиты, потребовал, чтоб Спиридонов поставил подпись. Но тот отказался это делать из-за ошибок, которые не устраняли. Тогда подрядчики подали в суд. И пока спор не урегулировали — накапали пени порядка 29 млн рублей. Эту сумму сочли суммой ущерба и вменили ее Спиридонову. По одной из версий, дело могли и закрыть по нереабилитирующим обстоятельствам, но бывший замминистра хотел доказать, что был честен, и в итоге добился оправдания.

Напомним, сам бывший министр транспорта Иван Пивкин попался силовикам и сейчас под судом по делу о "коррупционном картеле". По версии следствия, Пивкин действовал в интересах "своих" подрядчиков. 

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