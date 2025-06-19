В Самаре вынесли приговор по громкому делу о телефонном мошенничестве

В Самарской области вступил в силу приговор в отношении участников группировки, которые "разводили" жителей по телефону. Один из участников аферы - студент Димитровградского колледжа.

Как сообщили в Самарском областном суде, все началось в декабре 2023 года. Согласно материалам дела, студент Димитровградского колледжа Н. сговорился с неким знакомым, зарегистрированным в мессенджере Telegram под именем Евгений. Последний присылал указания, как похищать деньги у пожилых людей.

"Неустановленные лица, путем случайного набора комбинаций телефонных номеров, звонили на абонентские номера телефонов жителей России и, представляясь сотрудником полиции, прокурором, адвокатом близкого родственника потерпевших либо самим родственником, сообщали вымышленную информацию о задержании за совершение ДТП с пострадавшим и другую ложную информацию", - рассказали в Самарском облсуде.

Звонившие предлагали жертвам заплатить за освобождение родственника от уголовной ответственности. А потом убеждали отдать деньги курьерам, которых заранее подыскивали с помощью объявлений в Интернете о высокооплачиваемой работе (именно на такие условия согласился студент). Иногда в качестве посредников использовали таксистов, которые о происходящем не знали.

"Неустановленное лицо под именем Евгений, координируя все действия Н., направлял последнему через мессенджер адреса потерпевших и данные водителей, доставлявших посылки с похищенными у потерпевших деньгами. В счет оплаты Н. мог оставить себе 10%, а остальное должен был зачислить на счет виртуальной банковской карты, выданной неизвестным", - сообщили в пресс-службе облсуда.

Студент также должен был ездить к жертвам и убеждать передать деньги. Таким образом обманули шестерых тольяттинцев. Кроме того, далее студент нашел сообщника Р. с машиной. Вместе они поехали в Казань, где обманули местную жительницу.

Суд Комсомольского района Тольятти Самарской области 17 марта 2025 г. признал студента виновным в семи эпизодах мошенничества и по совокупности преступлений назначил два с половиной года принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. Его подельнику Р. назначили два года лишения свободы, которое заменили принудительными работами на два года, с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор обжаловали студент и потерпевшие. Судебная коллегия изучила материалы и оставила вердикт в силе.