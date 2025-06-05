Житель Самарской области влез в дом бывшей, чтобы уговорить вернуться

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор 26-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее пьяный мужчина разбил окно и влез в дом бывшей сожительницы, планирую убедить ее воссоединиться. Однако, не добившись взаимности, он стал угрожать убить девушку и ее брата. Потерпевшие вызвали полицию.
Суд назначил дебоширу 300 часов обязательных работ.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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