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Суды Происшествия

В Самаре транспортные полицейские украли тысячи сетей и раколовок, изъятых у браконьеров

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суди Самары вынес приговор пяти бывшим сотрудникам транспортной полиции за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, в 2022 г. в Самаре иностранца осудили за попытку незаконно продать рыболовные сети и раколовки на 73 млн рублей. Товар изъяли и отдали на хранение на базу-стоянку служебных катеров Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Однако с 2022 по 2023 г. транспортные полицейские забрали себе более 88 тыс. сетей и 10 тыс. раколовок общей стоимостью более 56 млн рублей.

Суд назначил каждому из обвиняемых по три года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности на госслужбе. Сети же в итоге изъяли в доход государства и передали для нужд СВО.

Гид потребителя

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