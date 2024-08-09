Дело о хищении полицейскими на 56 млн рублей должен рассмотреть Самарский районный суд

Суд Самарского района столицы 63 региона должен будет рассмотреть уголовное дело пяти теперь уже бывших сотрудников полиции, которых обвинили в исчезновении раколовок и сетей на 56 млн рублей. Об этом сообщили источники Волга Ньюс. Судя по данным сайта суда, пока дата рассмотрения дела не назначена.

Напомним, ранее в управлении Следственного комитета по Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Экс-полицейских обвинили по пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной и иной личной заинтересованности).



"По версии следствия, с декабря 2022 года по апрель 2023 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили вещественные доказательства по уголовному делу, по которому они осуществляли оперативное сопровождение, в виде рыболовных сетей в количестве более 88 тысяч штук и более 10 тысяч раколовок на общую сумму 56 миллионов рублей", — рассказывали в СУ СКР по Самарской области.

Обвинения предъявили Леониду Лучкину, Андрею Устинову, Николаю Маркелову, Юрию Досову и Олегу Кошеварову.

Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ и СК вскрыли другую историю с коррупцией в транспортной полиции. Под подозрение попал теперь уже бывший начальник Тольяттинского линейного отдела полиции Дмитрий Казаков.