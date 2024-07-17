В Самаре транспортные полицейские украли вещдоки на 56 млн рублей

Пятерых бывших сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте обвиняют в краже вещественных доказательств. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, с декабря 2022 г. по апрель 2023 г. обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили вещественные доказательства по уголовному делу, по которому они осуществляли оперативное сопровождение. Со склада исчезли более 88 тыс. рыболовных сетей и более 10 тыс. раколовок на общую сумму 56 млн рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о превышении полномочий, завершено.