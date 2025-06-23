"Культурный десант 45/25" прибыл в Самару

В субботу, 21 июня, в ЦРК "Художественный им. Т. А. Ивановой" состоялось пленарное заседание культурно-патриотического межрегионального проекта "Культурный десант 45/25". Мероприятие прошло под символичным названием: "Симфония Победы. Культура как оружие духа вчера, сегодня и завтра".

"Культурный десант 45/25" — это проект, призванный на языке музыки, образов и слов вспомнить о былых и рассказать о текущих подвигах, сохранить память о Великой Победе и воспеть героев настоящего времени. Культура не только сохраняет память и духовные ценности прошлого, но и формирует смыслы завтрашнего дня.

Пленарное заседание объединило представителей органов государственной власти, ведущих деятелей культуры, общественных деятелей и героев России. В обсуждении приняли участие: Ирина Евгеньевна Калягина, Петр Лундстрем, Игорь Станкевич, Захар Прилепин, Ксения Алферова, Максим Фадеев, Евгений Стодушный, Максим Девятов.

Петр Лундстрем, основатель проекта, член Общественной палаты РФ, основатель проекта: "Каждый раз приезжать в Самару для меня огромная радость! И то, что в этот раз мы с проектом "Культурный десант 45/25" приплыли по Волге, на "Метеоре" по маршруту, который так же, как и великая река, как великая русская культура, связывает города Поволжья, особенно символично. Мы благодарны за поддержку правительству Самарской области и лично Вячеславу Андреевичу Федорищеву. Здесь, в Самаре, мы продолжаем свой уникальный тур и совсем скоро завершим его в Волгограде".

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области: "Основная миссия культуры сегодня — это, конечно, вдохновлять и давать веру в Победу. Наши ребята сейчас находятся на передовой, мы, продолжая жить в мирное время, спокойной жизнью, должны обязательно рассказывать об этих событиях. Через спектакли, творческие встречи, документальные фильмы эмоционально и правдиво доносить информацию до людей, и, в первую очередь, до молодого поколения, которое сегодня формирует будущее нашей страны. Я благодарна тем деятелям культуры, которые сегодня поддерживают боевой дух наших бойцов на передовой, участвуют в сборе гуманитарной помощи, дают концерты в госпиталях".

Герой России, участник боевых действий в Афганистане Игорь Станкевич: "Сегодня потребность молодежи, это говорю абсолютно откровенно, потому что очень часто общаюсь с ними, в том, чтобы говорили правду обо всех событиях в истории, не забывали и другие войны, в Афганистане и Чечне. Причем правда может быть очень жесткая, очень критичная. Если же говорить о культуре, то если на передовой появляются деятели культуры — певцы, чтецы, балерины, скрипачи, любые музыканты — они лечат солдата, офицера, генерала. Это факт. Есть в одной из молитв хорошие слова, обращенные к Богородице: "Даруй мне очищение слезами". Когда воин, находясь на передовой, плачет, это лекарство. Поэтому огромное спасибо всем деятелям культуры, которые появляются "за ленточкой".

Захар Прилепин, писатель: "Когда нам говорят: "Давайте подождем, пусть улягутся эмоции, пройдет год, другой", — я называю это лукавством. Это попытка замылить живую боль, человеческие подвиги, страсти и ужасы. А ведь именно культура обязана фиксировать происходящее — сейчас, а не потом. Во время войны Шостакович писал симфонии, Твардовский создавал "Теркина", документалисты снимали хронику прямо на фронте. В 1942-м страна знала, за что сражается. Сегодня же наши недавние конфликты не отражены в искусстве — и молодежь о них попросту не знает. Это опасное забвение. Если мы не осмыслим свое прошлое и настоящее — у нас не будет будущего".

Ксения Алферова, актриса театра и кино, телеведущая, соучредитель и руководитель благотворительного фонда "Я есть!": "Я привыкла начинать с себя. Мы можем сколько угодно говорить о том, кто что должен снимать или не снимать, показывать и как это нужно делать. Но, на мой взгляд, то, что я наблюдаю, живя там, где я живу, нас уже практически убивает. И мне кажется, мы точки невозврата уничтожения себя как нации уже прошли. Сейчас либо мы вернемся к себе самим, либо мы уже никуда не вернемся. И я не знаю, какая Победа будет за нами, честно. Я не знаю, куда вернутся эти ребята. Потому что, вирус капитализма давно уже проник в нас всех, без исключения. Его преодолевать очень сложно. Я не была на войне, я не ребенок войны, но у меня ощущение, что я там была и почувствовала весь ужас. Благодаря тому, что я выросла в определенной информационной среде, смотрела все советские военные фильмы, у меня ощущение, что я была и санитаркой, и медсестрой. Я такая не одна, я в этом смысле абсолютно типичная представительница своего поколения. Поэтому, безусловно, очень важно сейчас создавать контент и снимать фильмы про войну".

Максим Девятов, Герой России (2023), участник программы "Время героев": "Люди, которые раньше снимали кино, снимались в этом кино, которые писали и пели военные песни, которые снимались в фильмах про Великую Отечественную войну, были на этой войне, и они не играли, они вспоминали. Сейчас такое кино можно снять, но, когда закончится СВО. Артисты, которые сейчас на передовой, но которые вернутся на гражданку с удовольствием в нем снимутся и будут вспоминать, а не наигрывать. Сейчас идет борьба за умы и сердца подрастающего поколения. Это факт. Против нас идет война, война гибридная. И культура нужна, так как она несет правильные мысли в массы".

Идеология форума опирается на тезис: "Великая река — великая культура". Города Поволжья в годы войны стали духовными опорами страны. Сегодня Самара стала пространством для осмысления исторической миссии культуры и ее роли в формировании будущего. Символ проекта — возрожденное судно "Метеор 120Р" на подводных крыльях, оснащенное искусственным интеллектом. Участники проекта перемещаются по маршруту Нижний Новгород — Казань — Самара — Волгоград, символизируя движение сквозь время, к новым культурным смыслам.

Форум продолжился творческими встречами с писателями Захаром Прилепиным, Сергеем Лукьяненко, поэтами Анной Долгаревой и Марией Ватутиной, а также показом фильма "У края бездны" Максима Фадеева и Сергея Белоуса.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Нижегородской области и правительства Самарской области. Он нацелен на переосмысление исторической роли культуры в годы Великой Отечественной войны и формирование образа будущего России через искусство.