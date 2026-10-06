В "Заварке" пройдет музыкальный квартирник группы "Люси"

В пятницу, 9 октября, в 19:00 в "Заварке" пройдет музыкальный квартирник (12+), на котором выступит самарская группа "Люси". Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Концерт вдохновлен устными воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Дискотеки, танцы, концерты во Дворце спорта — все это было частью повседневной жизни любого горожанина. Гости услышат "музыкальный коктейль" из джаза, rʼnʼb, инди и хип-хопа, замешанный на энергии волжской жизни, а также любимые треки в мягкой акустической аранжировке, которые подарят теплую и расслабленную атмосферу.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 10 октября, в 16:00 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров. Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 11 октября, в 16:00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Ее проведет научный сотрудник музея Олег Баулин. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Благодаря реставрации сохранились уникальные элементы здания — печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова. Вход — 400 рублей (входной билет + стоимость мероприятия). Предварительная продажа билета по ссылке.