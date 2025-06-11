16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жестоко убившему родителей жителю Самарской области не разрешили выйти на свободу досрочно В Самаре транспортные полицейские украли тысячи сетей и раколовок, изъятых у браконьеров В Самаре оправдали охранника, обвиненного в смерти "воришки" Экс-замминистра транспорта Андрея Спиридонова оправдал суд Экс-полицейский за взятку и нападение на следователя и оперативника получил "условку"

Суды Происшествия

Жительница Самарской области оформила кредиты на мертвого бывшего мужа

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Чапаевский городской суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, которую обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2024 г. женщина воспользовалась телефоном бывшего мужа, умершего в апреле 2024 г., и от его в банковском приложении подала заявку на два кредита и кредитную карту. Банк эти заявки одобрил, и обвиняемая получила более 490 тыс. рублей.

Суд назначил женщине штраф 150 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6