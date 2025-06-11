Жительница Самарской области оформила кредиты на мертвого бывшего мужа

Чапаевский городской суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, которую обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В сентябре 2024 г. женщина воспользовалась телефоном бывшего мужа, умершего в апреле 2024 г., и от его в банковском приложении подала заявку на два кредита и кредитную карту. Банк эти заявки одобрил, и обвиняемая получила более 490 тыс. рублей.
Суд назначил женщине штраф 150 тыс. рублей.
Последние комментарии
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