Жительница Самарской области оформила кредиты на мертвого бывшего мужа

Чапаевский городской суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, которую обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2024 г. женщина воспользовалась телефоном бывшего мужа, умершего в апреле 2024 г., и от его в банковском приложении подала заявку на два кредита и кредитную карту. Банк эти заявки одобрил, и обвиняемая получила более 490 тыс. рублей.

Суд назначил женщине штраф 150 тыс. рублей.