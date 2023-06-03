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Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области местный житель осужден на два года условно за незаконную вырубку деревьев, сообщает прокуратура региона.

Судом установлено, что мужчина срубил сырорастущие деревья породы вяз и клен, произраставшие в лесу, относящемуся к категории защитных, в выделе № 38 квартала № 84 Самарского участкового лесничества Волжского лесничества министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Ущерб, причиненный преступлением, составил 523 тыс.  рублей.

"Приговором Волжского районного суда гражданин осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу", — уточняют в надзорном ведомстве.

По иску прокурора Волжского района решением Красноглинского районного суда г. Самары с осужденного в доход Российской Федерации взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением.

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