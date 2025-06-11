Экс-замглавы Безенчукского района отправили в колонию за взятку и халатность

Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор бывшему первому замглавы районной администрации Владимиру Малежику. Его обвиняли в превышении полномочий, получении взятки и халатности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, с августа 2021 г. по ноябрь 2022 г. Малежик получил от предпринимателя 280 тыс. руб. за содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на ремонт и бурение скважин.

Помимо этого, с 2021 по 2024 г. он должен был контролировать строительство жилья для переселения. Однако чиновник выполнял обязанности недобросовестно, и в результате дома не возвели в срок. Также Малежик неоднократно незаконно просил сотрудников администрации заниматься уборкой на стройплощадке и ремонтными работами. Сейчас 47 человек уже переселили из аварийного жилья в новый дом.

Суд назначил Владимиру Малежику четыре года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 845 тыс. рублей. Также его на три года лишили права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления должности.