Замглавы Безенчукского района задержали за взятки из-за ДТП

Силовики возбудили уголовное дело в отношении замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика о получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его задержали в минувший понедельник, 3 июня, мужчина признал вину.
По данным источников Волга Ньюс, взятки могут быть связаны с ДТП.
"Год назад чиновник по своей вине попал в ДТП на служебном авто, где сам был за рулем. Ремонт автомобиля ему оплатил коммерсант, у которого контракты на территории Безенчука. Предположительно, в уголовном деле могут быть еще эпизоды", — рассказал источник Волга Ньюс.
Чиновнику должны избрать меру пресечения на период расследования.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки