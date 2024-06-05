Замглавы Безенчукского района задержали за взятки из-за ДТП

Силовики возбудили уголовное дело в отношении замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика о получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его задержали в минувший понедельник, 3 июня, мужчина признал вину.

По данным источников Волга Ньюс, взятки могут быть связаны с ДТП.

"Год назад чиновник по своей вине попал в ДТП на служебном авто, где сам был за рулем. Ремонт автомобиля ему оплатил коммерсант, у которого контракты на территории Безенчука. Предположительно, в уголовном деле могут быть еще эпизоды", — рассказал источник Волга Ньюс.

Чиновнику должны избрать меру пресечения на период расследования.