Жестоко убившему родителей жителю Самарской области не разрешили выйти на свободу досрочно

В Самаре суд рассмотрел прошение о смягчении наказания 35-летнему осужденному за убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2013 г. Наиль Замалеев убил своих спящих родителей — зарубил их топором. Присяжные признали его не заслуживающим снисхождения, а суд назначил 22 года и 10 месяцам лишения свободы.
Теперь мужчина подал ходатайство о замене неотбытой части срока в колонии принудительными работами.
Суд принял во внимание то, что Замалеев многократно нарушал требования режима и привлекался к дисциплинарной ответственности. В смягчении наказания ему отказали.
Последние комментарии
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