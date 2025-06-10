Жестоко убившему родителей жителю Самарской области не разрешили выйти на свободу досрочно

В Самаре суд рассмотрел прошение о смягчении наказания 35-летнему осужденному за убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2013 г. Наиль Замалеев убил своих спящих родителей — зарубил их топором. Присяжные признали его не заслуживающим снисхождения, а суд назначил 22 года и 10 месяцам лишения свободы.

Теперь мужчина подал ходатайство о замене неотбытой части срока в колонии принудительными работами.

Суд принял во внимание то, что Замалеев многократно нарушал требования режима и привлекался к дисциплинарной ответственности. В смягчении наказания ему отказали.