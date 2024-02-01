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Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

САРАТОВ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий.

"Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать. Экспертиза продлится не меньше месяца", — сказал он.

Напомним, до этого Эдуард Шарлот находился под стражей в Самаре. Он стал фигурантом трех уголовных дел - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России — по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

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