Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий.
"Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать. Экспертиза продлится не меньше месяца", — сказал он.
Напомним, до этого Эдуард Шарлот находился под стражей в Самаре. Он стал фигурантом трех уголовных дел - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России — по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
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