Адвокат Шарлота рассказал, что ждет скандального певца

Адвокат певца и блогера Эдуарда Шарлота Алексей Лапузин рассказал, какое наказание грозит артисту, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, а также как он сам относится к деяниям молодого человека, сообщает "КП-Самара".
Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Защита певца обжаловала меру пресечения. Заседание состоялось 10 января в Самарском областном суде. В нем артист участвовал по видеосвязи. За время нахождения в СИЗО он заметно изменился — остался без своих знаменитых кудряшек. Алексей Лапузин просил суд перевести Шарлота под домашний арест или залог. Якобы у певца есть серьезные заболевания, в том числе проблемы с давлением. Однако смягчить меру пресечения не удалось.
"Решение было неприятным, так как я рассчитывал, что суд к нашим доводам все же прислушается, но оно не стало сверхнеожиданностью. Хотя я действительно надеялся, что суд учтет все обстоятельства дела: Эдуард признал свою вину и искренне раскаялся, что будет учтено его весьма тяжелое заболевание. Мы собираемся его обжаловать. Надеемся, в будущем правосудие восторжествует", - отметил защитник.
Адвокат уточнил, что та форма, в которой Шарлот высказывал свое мнение, ему "крайне не близка". Но он уверен, что в большинстве этих роликов отсутствует состав преступления, на что защита указывает органам предварительного расследования.
По словам адвоката, молодому артисту грозит лишение свободы до шести лет, но он сомневается, что суд, если признает Эдуарда виновным, назначит ему максимальный срок лишения свободы, так как он ранее не судим.
Также Алексей Лапузин считает, что дело Эдуарда Шарлота затянется на несколько месяцев.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.