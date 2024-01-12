Адвокат Шарлота рассказал, что ждет скандального певца

Адвокат певца и блогера Эдуарда Шарлота Алексей Лапузин рассказал, какое наказание грозит артисту, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, а также как он сам относится к деяниям молодого человека, сообщает "КП-Самара".

Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Защита певца обжаловала меру пресечения. Заседание состоялось 10 января в Самарском областном суде. В нем артист участвовал по видеосвязи. За время нахождения в СИЗО он заметно изменился — остался без своих знаменитых кудряшек. Алексей Лапузин просил суд перевести Шарлота под домашний арест или залог. Якобы у певца есть серьезные заболевания, в том числе проблемы с давлением. Однако смягчить меру пресечения не удалось.

"Решение было неприятным, так как я рассчитывал, что суд к нашим доводам все же прислушается, но оно не стало сверхнеожиданностью. Хотя я действительно надеялся, что суд учтет все обстоятельства дела: Эдуард признал свою вину и искренне раскаялся, что будет учтено его весьма тяжелое заболевание. Мы собираемся его обжаловать. Надеемся, в будущем правосудие восторжествует", - отметил защитник.

Адвокат уточнил, что та форма, в которой Шарлот высказывал свое мнение, ему "крайне не близка". Но он уверен, что в большинстве этих роликов отсутствует состав преступления, на что защита указывает органам предварительного расследования.

По словам адвоката, молодому артисту грозит лишение свободы до шести лет, но он сомневается, что суд, если признает Эдуарда виновным, назначит ему максимальный срок лишения свободы, так как он ранее не судим.

Также Алексей Лапузин считает, что дело Эдуарда Шарлота затянется на несколько месяцев.