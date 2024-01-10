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Суды Происшествия

Шарлот извинился перед Владимиром Путиным и россиянами

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 10 января, Самарский областной суд рассматривал апелляцию на арест Эдуарда Шарлота. Артист просил отправить его под домашний арест.

"Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы. <…> Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. <…> Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", — цитирует музыканта ria.ru.

Накануне Шарлот написал патриарху Кириллу письмо с покаянием. А также извинился перед ветеранами Великой Отечественной войны, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и другими людьми, фигурировавших в его видеороликах и записях в соцсетях. Кроме того, Шарлот извинился в целом перед гражданами России.

"В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство", — пояснил он.

Меру пресечения суд оставил прежней.

Напомним, что Шарлот является фигурантом трех уголовных дел. 

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