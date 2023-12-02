Певца Шарлота арестовали в Самаре

В субботу, 2 декабря, суд Кировского района Самары избрал меру пресечения для певца Эдуарда Шарлота.
Ранее сообщалось, что Шарлота обвиняют по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Причиной стали два видео. В одном Шарлот уничтожает георгиевскую ленту в виде буквы Z. Во втором он же прибивает портрет патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа.
Отец артиста Валерий Шарлот заявил в судебном заседании, что сам является педагогом, хочет приложить все усилия и повлиять на сына, "чтобы этого не повторилось". Сам Шарлот пожаловался, что стал жертвой российской оппозиции, которая "очень плотно обрабатывает сознание молодых людей".
Суд отправил Шарлота под арест до 24 января.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.