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Певца Шарлота арестовали в Самаре

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 декабря, суд Кировского района Самары избрал меру пресечения для певца Эдуарда Шарлота.

Фото: предоставлено автором

Ранее сообщалось, что Шарлота обвиняют по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Причиной стали два видео. В одном Шарлот уничтожает георгиевскую ленту в виде буквы Z. Во втором он же прибивает портрет патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа.

Отец артиста Валерий Шарлот заявил в судебном заседании, что сам является педагогом, хочет приложить все усилия и повлиять на сына, "чтобы этого не повторилось". Сам Шарлот пожаловался, что стал жертвой российской оппозиции, которая "очень плотно обрабатывает сознание молодых людей".

Суд отправил Шарлота под арест до 24 января.

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