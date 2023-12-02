Певца Шарлота арестовали в Самаре

В субботу, 2 декабря, суд Кировского района Самары избрал меру пресечения для певца Эдуарда Шарлота.

Ранее сообщалось, что Шарлота обвиняют по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Причиной стали два видео. В одном Шарлот уничтожает георгиевскую ленту в виде буквы Z. Во втором он же прибивает портрет патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа.

Отец артиста Валерий Шарлот заявил в судебном заседании, что сам является педагогом, хочет приложить все усилия и повлиять на сына, "чтобы этого не повторилось". Сам Шарлот пожаловался, что стал жертвой российской оппозиции, которая "очень плотно обрабатывает сознание молодых людей".

Суд отправил Шарлота под арест до 24 января.