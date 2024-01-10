Певец Эдуард Шарлот написал патриарху Кириллу письмо с покаянием

Певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился, сообщил rbc.ru отец артиста Валерий Шарлот.

"Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру", — рассказал он. Письмо отправили до нового года, ответа пока не поступало, уточнил Валерий Шарлот.

По информации телеграм-канала Baza, артист также сообщил в письме, что "активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать", но для этого просит выпустить его на волю.

Напомним, против Шарлота возбудили три уголовных дела — два из них по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК).

В начале декабря суд арестовал Шарлота по делу о реабилитации нацизма до 24 января 2024 года.