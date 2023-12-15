На певца Эдуарда Шарлота завели еще одно уголовное дело, сообщает "КП-Самара". Ему инкриминируют ст. 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия".

Речь о видео, на котором Шарлот публично сжигал российский паспорт. Оно было записано и выложено в соцсети артиста летом 2023 года. Сам певец в это время находился за границей.

По возвращении в Россию он был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга и впоследствии этапирован в Самару, где суд отправил его в СИЗО.

Поводом к его аресту послужили сразу три возбужденных уголовных дела в рамках статей УК РФ, предусматривающих ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "КП-Самара" факт возбуждения еще одного дела.