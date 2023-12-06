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Защита самарского певца Шарлота обжаловала его арест

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защита скандально известного певца Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и в реабилитации нацизма, подала жалобу на решение Кировского районного суда Самары, сообщает "КП-Самара". За свои провокации ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Напомним, прокурор запросил для певца заключение под стражу на время следствия. Кировский районный суд 2 декабря удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил обвиняемому 1 месяц 25 суток ареста. Он будет находиться в СИЗО до 24 января 2024 года.

В среду, 6 декабря, стало известно, что со стороны защиты Шарлота поступила жалоба на решение суда.

Сразу после заседания адвокат Шарлота, Алексей Лапузин, подтвердил, что они намерены подать апелляцию. По его словам, суд невнимательно отнесся ко всем обстоятельствам дела певца.

"В течение трех дней мы подадим апелляцию и будем рассчитывать на то, что суд апелляционной инстанции будет более внимателен и к обстоятельствам дела, и к соблюдению норм процессуального права. В данном случае постановление Кировского районного суда является незаконным и необоснованным, — рассказал изданию адвокат Шарлота — Алексей Лапузин.

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