832 жилых дома Самары выполнили рекомендации "ЭнергосбыТ Плюс" по подготовке к зиме

В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова. Участие в нём приняли министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, заместитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин и заместитель прокурора города Анна Николаева, главы районов региональной столицы, технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев, а также представители других ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.
Андрей Бикбаев подвёл итоги проверки городских объектов к прохождению отопительного сезона. На сегодня необходимые технические требования выполнили 832 из 6396 жилых домов и 296 из 445 социальных учреждений областной столицы.
"Совместно с коллегами из профильных ведомств контролируем каждый этап подготовки многоквартирных домов и соцучреждений к старту отопительного сезона. По данным Государственной жилищной инспекции Самарской области, показатели готовности Самары значительно выросли с начала августа. Тем не менее 15 управляющих компаний все ещё находятся среди отстающих, рассчитывая получить паспорт готовности "на авось". Благодарю городскую прокуратуру и региональную Государственную жилищную инспекцию за помощь в выявлении и пресечении нарушений управляющих компаний. Уверен, вместе нам удастся выстроить работу в сфере ЖКХ, а отстающим компаниям исправить недостатки в обслуживании своих домов", — сказал глава города Самара Иван Носков.
"С этого года все мероприятия по подготовке к зиме заносятся в оценочные листы. По сумме результатов каждое здание получает свой индекс готовности: оптимальный диапазон от 0,9 до 1. В списке обязательных работ — промывка и регулировка внутридомовой инфраструктуры, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы. Игнорирование этого перечня мероприятий создаёт риски для теплоснабжения граждан предстоящей зимой", — подчеркнул технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Напомним, что с этого года процесс подготовки стал максимально прозрачным: любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на официальном сайте компании "Т Плюс".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!