16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области — участники ПДС — получат от государства софинансирование взносов за 2024 год Выдачи Сбера по льготным программам в июле составили 187,6 млрд рублей CARCADE представила лизинговые решения для обновления таксопарков на "МЕФТ 2025" Продажи каско "Компакт фикс" от ВСК выросли на 20% после обновления условий НОВИКОМ поддержал спортивный праздник ко Дню Воздушного флота в Воронеже

Финансы Экономика и бизнес

Жители Самарской области — участники ПДС — получат от государства софинансирование взносов за 2024 год

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Количество договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в Самарской области превысило 144,5 тысячи по данным на 1 июля 2025 года. Как стало известно, правительством Российской Федерации принято решение о выделении средств на софинансирование долгосрочных сбережений граждан по взносам, внесенным в ПДС в 2024 году. На эти цели будет направлено 51,8 млрд рублей.

Фото: министерство финансов РФ

"С 2025 года правительство предусмотрело возможность софинансирования со стороны государства до 36 тысяч рублей в год. Сегодня мы выделим на эти цели около 52 миллиардов рублей", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. По словам главы правительства, первые результаты показывают высокий интерес граждан к этому инструменту, многие переводят в программу и пенсионные накопления.

Программа долгосрочных сбережений — один из механизмов позаботиться о своем финансовом будущем. Она действует с 1 января 2024 года. Этот сберегательный продукт можно оформить в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Он помогает сформировать капитал для приоритетных целей — например, покупки жилья или обучения детей, а также получить дополнительные выплаты в будущем. Участник программы самостоятельно делает взносы на свой счет и может претендовать на софинансирование от государства в размере до 360 тысяч рублей за 10 лет участия.

В Министерстве финансов РФ уточнили, что средства софинансирования за 2024 год будут зачислены на счета граждан до конца августа.

Подробнее об участии в программе тут.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31