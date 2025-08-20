В Кинель-Черкасском районе открылся обновленный офис врача общей практики

В Самарской области продолжается обновление медицинской инфраструктуры в сельской местности. По национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в селе Кабановка Кинель-Черкасского района проведен ремонт офиса врача общей практики.

Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. Обновлены оконные и дверные блоки, полностью заменены покрытия стен, пола и потолка.

"Мы оказываем помощь жителям сел Кабановка, Богородское и Екатериновка — это 1322 человек. Благодаря ремонту ОВОП обновился, здесь приятно работать и заботиться о своем здоровье", — рассказала медсестра Елена Ремнева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие и совершенствование системы здравоохранения из областного бюджета были выделены дополнительные средства, — до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов в Самарской области будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.