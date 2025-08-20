В Кинель-Черкасском районе открылся обновленный офис врача общей практики

В Самарской области продолжается обновление медицинской инфраструктуры в сельской местности. По национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в селе Кабановка Кинель-Черкасского района проведен ремонт офиса врача общей практики.
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. Обновлены оконные и дверные блоки, полностью заменены покрытия стен, пола и потолка.
"Мы оказываем помощь жителям сел Кабановка, Богородское и Екатериновка — это 1322 человек. Благодаря ремонту ОВОП обновился, здесь приятно работать и заботиться о своем здоровье", — рассказала медсестра Елена Ремнева.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие и совершенствование системы здравоохранения из областного бюджета были выделены дополнительные средства, — до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов в Самарской области будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас