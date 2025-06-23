В Самарской области спустили на воду уникальное техническое судно

На судостроительной верфи ЗАО "Нефтефлот" состоялся торжественный спуск судна технического флота. Несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ предназначен для разработки карьеров и добычи речного песка, укладки подводного трубопровода, а также создания гидротехнических сооружений.
"Судно уникальное в своем классе. Оно способно разрабатывать траншеи глубиной до 30 метров и производить дноуглубительные работы, а также добычу песчано-гравийной смеси", — рассказал генеральный директор самарского предприятия Владимир Голованов.
Контракт на строительство и поставку земснаряда был подписан 30 ноября 2022 года между ЗАО "Нефтефлот" и АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а лизингополучателем выступила российская компания "ГидроСтройМеханизация".
ЗАО "Нефтефлот" является стратегически важным предприятием для судостроительной отрасли региона. Предприятие активно использует инструменты государственной поддержки и внедряет современные практики управления, являясь участником федерального проекта "Производительность труда", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".
"Торжественные спуски судов — это результат эффективного взаимодействия продуманной государственной политики и слаженной работы акционеров, руководства и всего коллектива, — отметил врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, обращаясь к коллективу предприятия. — Ваша работа напрямую способствует выполнению ключевой стратегической задачи — обновлению российского гражданского флота".
На церемонии торжественного спуска побывали дети из Луганской Народной Республики. В этом году благодаря Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий 30 ребят из Луганска и соседнего Кировска отдыхают на волжских берегах. Для детей из нового российского региона этим летом специально организовали смены, посвящённые судостроению и водному туризму.
Смены для детей Донбасса в самарских оздоровительных лагерях проходят уже на протяжении трех лет. Кроме летнего отдыха для детей самарские речники также регулярно направляют конвои с гуманитарной помощью в прифронтовые области и в зону СВО.
Последние комментарии
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Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет