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Экономика и бизнес

В Самарской области спустили на воду уникальное техническое судно

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На судостроительной верфи ЗАО "Нефтефлот" состоялся торжественный спуск судна технического флота. Несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ предназначен для разработки карьеров и добычи речного песка, укладки подводного трубопровода, а также создания гидротехнических сооружений.

Фото: министерство промышленности СО

"Судно уникальное в своем классе. Оно способно разрабатывать траншеи глубиной до 30 метров и производить дноуглубительные работы, а также добычу песчано-гравийной смеси", — рассказал генеральный директор самарского предприятия Владимир Голованов.

Контракт на строительство и поставку земснаряда был подписан 30 ноября 2022 года между ЗАО "Нефтефлот" и АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а лизингополучателем выступила российская компания "ГидроСтройМеханизация".

ЗАО "Нефтефлот" является стратегически важным предприятием для судостроительной отрасли региона. Предприятие активно использует инструменты государственной поддержки и внедряет современные практики управления, являясь участником федерального проекта "Производительность труда", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".

"Торжественные спуски судов — это результат эффективного взаимодействия продуманной государственной политики и слаженной работы акционеров, руководства и всего коллектива, — отметил врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, обращаясь к коллективу предприятия. — Ваша работа напрямую способствует выполнению ключевой стратегической задачи — обновлению российского гражданского флота".

На церемонии торжественного спуска побывали дети из Луганской Народной Республики. В этом году благодаря Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий 30 ребят из Луганска и соседнего Кировска отдыхают на волжских берегах. Для детей из нового российского региона этим летом специально организовали смены, посвящённые судостроению и водному туризму.

Смены для детей Донбасса в самарских оздоровительных лагерях проходят уже на протяжении трех лет. Кроме летнего отдыха для детей самарские речники также регулярно направляют конвои с гуманитарной помощью в прифронтовые области и в зону СВО.

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