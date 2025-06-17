В Тольятти ссора у магазина закончилась смертью и семью годами колонии

В Тольятти суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, которого обвиняли в избиении, приведшем к смерти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Вечером 8 сентября 2024 г. тольяттинец с несовершеннолетним сыном около магазина на ул. Революционной, 40а поссорился с 67-летним мужчиной. В ответ на оскорбления обвиняемый несколько раз ударил пенсионера. В результате пострадавший скончался в больнице через три дня.
Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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