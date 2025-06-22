В Самарской области водитель без прав стал фигурантом уголовного дела из-за ДТП с тремя пострадавшими

В Шенталинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

В мае текущего на 11 км дороги "Шентала — Азеево" произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Трезвый 32-летний мужчина, никогда не обучавшийся в автошколе, управляя LADA 4×4, уснул за рулем и допустил столкновение с Lada Priora.

С места ДТП были госпитализированы трое людей. Здоровью 82-летнего водителя Lada Priora и его 81-летней жены причинен средний вред, а здоровью 32-летней женщины — пассажиру Niva — тяжкий.

В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы и исследования, расследование продолжается.