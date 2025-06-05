В Самаре продлили арест экс-высокопоставленному полицейскому Евгению Мадову

На этой неделе суд Самарского района Самары продлил арест на период расследования уже бывшему замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгению Мадову и его предполагаемому подельнику Раилю Бадертдинову.

Напомним, на Евгения Мадова ранее поступали жалобы. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело в отношении него и двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в даче взятки и получении взятки.

По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне в Волжском районе. Общую стоимость следователи оценили не менее чем в 3,7 млн рублей.

Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций. Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало также известно, что взяткодателями следствие может считать Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова. Как отметил в числе прочего в суде представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынов скрылся и был обьявлен в розыск. Как выяснилось, учредитель ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Роман Мартынов ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу.

На этой неделе судьи Юлия Миронова и Дмитрий Дерунов рассмотрели ходатайства следствия о продлении ещё на два месяца арестов Мадову и Бадертдинову соответственно. Ходатайства удовлетворены, расследование продолжается.