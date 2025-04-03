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Преступления Происшествия

Экс-высокопоставленному полицейскому Мадову продлили арест

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 апреля, суд Самарского района Самары продлил арест до 3 июня 2025 г. теперь уже бывшему замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгению Мадову. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, на Евгения Мадова ранее поступали жалобы. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело в отношении него и двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в даче взятки и получении взятки.

По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне в Волжском районе. Общую стоимость следователи оценили не менее чем в 3,7 млн рублей.

Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций. Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало также известно, что взяткодателями следствие может считать Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова. Как отметил в числе прочего в суде представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынов скрылся и был обьявлен в розыск. Как выяснилось, учредитель ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Роман Мартынов ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу.

По последним данным, 2 апреля районный суд продлил и меру пресечения Раилю Бадертдинову - по 4 июля 2025 года. Расследование продолжается.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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