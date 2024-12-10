Экс-высокопоставленного полицейского Евгения Мадова арестовал суд

Во вторник, 10 декабря, суд Самарского района Самары рассмотрел ходатайство следствия об аресте бывшего замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова.

Напомним, на Евгения Мадова ранее были жалобы. Он был задержан на прошлой неделе. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело в отношении него и двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в дачи взятки и получении взятки.

По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне в Волжском районе. Общую стоимость следователи оценили не менее чем в 3,7 млн рублей. Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций.

Перед залом суда в день ареста мать Евгения Мадова сама захотела дать комментарии СМИ, заявив, что просто ее сына "подставили", а также, что его хотело "убрать с работы руководство". На вопросы о том, достоверна ли эта информация, Ольга Мадова пояснила, что это ее предположения. Уточнить уровень зарплаты сына она также не смогла.

Адвокат Мадова выступила против видеосъемки сотрудниками СМИ в заседании. Она заявила, что мать Евгения Мадова является депутатом (станицы Попутная в Краснодарском крае), то есть спецсубьектом, и будут оглашаться ее данные о доходах.

Суд разрешил съемку, отметив, что ограничения СМИ повлекли бы нарушение конституционных норм.

Как пояснили представители следствия в суде, предметом взятки является, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало также известно, что взяткодателями следствие может считать граждан по фамилиям Мартынов и Батертдинов. Как отметил в числе прочего в суде представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым.

Также в суде адвокат уточняла у следствия, предоставлены ли данные Ольги Мадовой о доходах. По информации следствия, данные предоставлены и доходы указаны небольшие.

Представитель следствия также отметил, что Мадов, как бывший сотрудник полицейского Управления собственной безопасности, может оказывать давление на правоохранителей и свидетелей. С учетом этого и других доводов следствие просило заключить его под стражу.

Мадова в этот день действительно заключил под стражу суд на время следствия. Еще одного подозреваемого, Бадертдинова, также арестовали накануне. Третий подозреваемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.