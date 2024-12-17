Подозреваемый во взятке полицейскому "безопаснику" Роман Мартынов уже был судим

Разыскиваемый по подозрению в даче взятке бывшему заместителю начальника ОРЧ Службы безопасности ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову уже был судим за коррупционное преступление. Речь идет про директора ООО СТК "Транс-Ойл" Романа Мартынова.

Согласно апелляционному определению Оренбургского областного суда от 17 февраля 2021 г., осуждены тогда были Роман Мартынов и Кирилл Карякин. Обвинительный приговор они выслушали за дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Вину они признали.

"Из показаний свидетеля — начальника отделения ГИБДД ОМВД следует, что на въезде в населённый пункт был установлен пункт весового контроля. К нему обратился представитель ООО Карякин, интересовался данным пунктом, нахождением на нём сотрудников ГИБДД, личностью начальника отдела полиции и как с ним решить вопрос о не остановке транспортных средств ООО на Сакмарском участке дороги Оренбургской области", — указано в материалах суда.

Сотрудник ГИБДД о разговоре доложил начальнику отдела полиции. Дальше к нему вновь обратился Карякин. Он сказал, что хочет встретиться с начальником отдела полиции. Работник ГИБДД позвонил начальнику, тот сказал, что будет находиться на рабочем месте 20-30 минут. Это работник ГИБДД передал Карякину.

Дальше, согласно показаниям начальника отдела полиции, уже к нему пришел Карякин. Последний представился коммерческим директором ООО, которое занимается перевозкой нефтепродуктов.

"Предложил наладить взаимоотношения, чтобы сотрудники ГИБДД не составляли административные протоколы за перегруз в связи с большими штрафами. Карякин достал конверт, в котором был написан телефон, цифры 30-40, 150 тысяч рублей купюрами по 5 тысяч рублей", — сообщил в показаниях начальник отдела полиции.

Он также уточнил в показаниях, что позже Карякин пришел к нему с пакетом, в котором была бутылка виски и 150 тысяч рублей, а также имелась надпись "за февраль". Также в решении суда есть показания свидетелей о том, что Мартынов был учредителем ООО, а Карякин состоял в должности замдиректора по финансовым вопросам. Среди ряда доказательств по делу значатся результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ.

Кроме того, в решении суда приведены показания осужденного Сакмарским районным судом главы местной администрации.

"Он издал постановление "Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муниципального образования", согласно которому компании, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов, должны были вносить плату за такие перевозки. Полученные в качестве платежей средства подлежали зачислению в бюджет муниципального образования. Карякин приехал к нему, сообщил, что между ООО и АО заключён договор о перевозке ООО нефтепродуктов. Он поинтересовался, может ли грузовой транспорт ООО ездить беспрепятственно", — указано в материалах суда.

Чиновник предложил Карякину ежемесячно переводить ему на банковскую карту по 30 тыс. рублей. За несколько месяцев Карякин перевел на эту карту 180 тыс. рублей.

Мартынова за дачу взятки тогда приговорили к штрафу в 2,5 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с определенными управленческими функциями, на два года. Карякину назначили штраф в 2,8 млн руб. с лишением права заниматься некоторой управленческой деятельностью сроком на два года и шесть месяцев. Представитель прокуратуры обжаловал приговор за мягкостью и просил приговорить осужденных к реальному лишению свободы. Но суд жалобу надзорного ведомства не удовлетворил.

Напомним, сейчас Мартынов объявлен в розыск по подозрению в совершении похожего преступления. В декабре 2024 г. представители СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, в период 2021–2022 гг. два бенефициара коммерческих организаций передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома, расположенного в Волжском районе Самарской области. Общая стоимость — не менее 3,7 млн рублей. Имущество якобы передали за общее покровительство деятельности организаций.

По подозрению в получении взятки суд арестовал бывшего полицейского Евгения Мадова. Также суд отправил под стражу одного из предполагаемых взяткодателей — Раиля Бадертдинова. А вот учредителя ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Романа Мартынова правоохранители объявили в розыск.