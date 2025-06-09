Тольяттинец не смог доказать, что убил сожительницу для самозащиты

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный жителю Тольятти, которого признали виновным в убийстве.

Летом 2024 г. уже имевший судимости мужчина вместе с сожительницей приехал в арендованный знакомым дом с. Старая Рачейка Сызранского района. В ночь с 15 на 16 августа пара поссорилась, и тольяттинец ударил женщину ножом в грудь. Она скончалась на месте.

Сызранский районный суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 18,7 тыс. рублей. Также с него взыскали 60, 3 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба и 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Осужденный не согласился с приговором и пожал жалобу. Он утверждал, что сожительница била его, в том числе сковородой по голове. Из-за этого мужчина якобы даже надел на голову ковш для защиты, но женщина продолжала его бить, в том числе скалкой.

Областной суд не стал менять приговор.