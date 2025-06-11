В Самарской области водитель выехал на встречку и заплатил 35 тыс. рублей

Исаклинский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Красноярска за покушение на дачу взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
21 апреля 2025 г. на 1144 км трассы М-5 автомобилист выехал на встречную полосу. За это его остановил инспектор ДПС. Чтобы избежать ответственности, водитель попытался подкупить полицейского с помощью 5 тыс. рублей. Инспектор отказался.
Суд назначил водителю мужчине штраф 35 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...