В суде озвучили детали обвинения экс-главы ТУ Росимущества Айвара Кинжабаева

В понедельник, 19 мая, в Ленинском районном суде Самары допросили представителей потерпевших по громкому уголовному делу уже бывшего главы управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Сам он участвовал в заседании суда из-за решетки.

Напомним, по версии следствия, с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. Показания против Кинжабаева изначально дала подчиненная Алия Ишмуратова — ее и саму сейчас судят.

19 мая в суде выступили руководитель отдела правового обеспечения минприроды Алексей Кондратьев и начальник отдела правового обеспечения ТУ Росмущевства Руфия Газизова. Как рассказал Кондратьев, претензии к Кинжабаеву возникли из-за передачи земель племенному заводу "Дружба", поскольку после продажи земли оказались испорчены.

"По материалам министерства, участок попадает в памятник природы "Надеждинская лесостепь", который образован в 2012 году. Были установлены границы памятника природы. При создании проводились обследования территории, установлен запрет на распашку земли. На территории представлены краснокнижные растения — которые и образуют природоохранную цель", — рассказал Кондратьев.

С его слов в суде, лаборатория "Котон" установила по космическим снимкам, что проведена распашка земель в нарушение режима использования территории. Министерство провело административное расследование и сделало запрос в администрацию Кошкинского района. Должностное лицо племенного завода "Дружба" привлечено к административной ответственности. Также в суде было озвучено, что об ущербе землям стало известно в 2021 году. Кроме того, к Кинжабаеву заявлен иск о компенсации ущерба в 18 млн рублей.

В заседании адвокат Алексей Митусов уточнил — чем был нанесен ущерб?

"Тем, что была осуществлена продажа", — ответил свидетель. Также свидетель, отвечая на вопросы адвоката, уточнил, что племенной завод осуществил распашку в связи с договором купли-продажи.

"Какая причинно-следственная связь?" — уточнил адвокат Митусов.

"Ущерб нанесен после заключения договора купли-продажи", — ответил свидетель.

При этом адвокат Анатолий Кузнецов подчеркнул, что завод распахал не весь участок, а только 2 га.

Выступил с вопросами в суде и сам Кинжабаев. "По обременениям данные фиксируются в реестре, обременений не было по участку "1675". Когда появились обременения?" — спросил обвиняемый.

Свидетель заявил, что в кадастр заносились все сведения.

"У меня на руках выписка — там, что обременений нет на момент принятия решения территориальным управлением. А обременения были внесены то ли в 2022, то ли в 2023 году", — сказал Кинжабаев.

"Ваша честь, не могу сказать, мы все вносили", — сообщил свидетель суду.

"Посмотрите, пожалуйста. Единый государственный реестр недвижимости — выписка, что обременений нет — в материалах дела. Это про участок "1675", — рассказал Кинжабаев.

После этого адвокат Кузнецов рассказал, что лесостепь, о которой идет речь, большая. И в обременение потом вошло 40 га (а не 188).

"Так что там сейчас с "Ковылем красивейшим"? Ущерб восстановлен?" — поинтересовался адвокат Кузнецов.

"Не могу сказать", — ответил свидетель.

"Как проверить — ареал обитания ковыля сохранен или нет?" — уточнил адвокат.

"Выездным заседанием суда", — посоветовал свидетель.

Далее суд допросил представительницу Росимущества. Она пояснила, что земельные участки не были приватизированы. И должны были быть приведены в соответствие. Они оставались в границах населенных пунктов, несмотря на поручение Айвара Кинжабаева.

"Центральный аппарат давал поручение привести все в соответствие", — говорит свидетельница.

По ее словам, Управление нашло несколько нарушений в продаже участков. Например, якобы нельзя было применять двухпроцентную льготу при продаже, потому что льгота уже была применена ранее при аренде.

В ближайшее время судебный процесс будет продолжен.

Ранее на Кинжабаева организовали нападение с помощью наемников. Управление после его последнего ухода возглавила Ольга Володина.