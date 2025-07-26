Мэр Самары предупредил о фейковых звонках от его имени

Мэр Самары Иван Носков предупредил горожан, что он не обзванивает людей в Телеграме.
"Внимание! Мне сообщили, что от моего имени поступают звонки через Телеграм. Я не звоню через этот месседжер. Это мошенники. Будьте осторожны, не поддерживайте с ними разговор. И лишний раз напомните близким, особенно подросткам и пожилым людям, о правилах цифровой безопасности.
Напоминаю, что соцсети и мессенджеры сегодня — это самый удобный для злоумышленников способ сеять панику, создавать фейки, мошенничать.
Важно установить двухфакторную идентификацию, сложный пароль, антивирусные программы. И обязательно следите за тем, с кем общаются и в каких группах состоят ваши дети, особенно подросткового возраста, и пожилые родители! Они всегда являются самой удобной мишенью для мошенников и других криминальных элементов!", — написал на своей странице градоначальник.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????