Мэр Самары предупредил о фейковых звонках от его имени

Мэр Самары Иван Носков предупредил горожан, что он не обзванивает людей в Телеграме.

"Внимание! Мне сообщили, что от моего имени поступают звонки через Телеграм. Я не звоню через этот месседжер. Это мошенники. Будьте осторожны, не поддерживайте с ними разговор. И лишний раз напомните близким, особенно подросткам и пожилым людям, о правилах цифровой безопасности.

Напоминаю, что соцсети и мессенджеры сегодня — это самый удобный для злоумышленников способ сеять панику, создавать фейки, мошенничать.

Важно установить двухфакторную идентификацию, сложный пароль, антивирусные программы. И обязательно следите за тем, с кем общаются и в каких группах состоят ваши дети, особенно подросткового возраста, и пожилые родители! Они всегда являются самой удобной мишенью для мошенников и других криминальных элементов!", — написал на своей странице градоначальник.