Суд вынес приговор спасателю, переехавшему на катере отдыхающего

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор Константину Чиркину. Он на катере переехал отца двух маленьких детей.

Напомним, трагедия произошла 15 июня 2024 года. Очевидцы сообщали, что около 20:35 в Гранном лодка проехала по человеку. С места происшествия виновники скрылись, а мужчина скончался. При этом слова очевидцев подтверждали видео. Как сообщали на тот момент в Куйбышевской транспортной прокуратуре, пришлось принимать меры по розыску подозреваемого. Вскоре в следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что задержали разыскиваемого — жителя Новокуйбышевска. Как сообщали телеграм-каналы, подозреваемым стал работник МЧС Константин Чиркин.

У погибшего Оганесса остались жена и двое детей, младшему на тот момент не исполнилось еще и двух лет. Как говорили близкие — он был предпринимателем и много занимался благотворительностью, помогал детским домам. Родные рассказывали, что на момент расследования предполагаемый виновник не просил прощения и боялись, что дело "замнут".

Приговор огласили 4 июля. По ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта") Чиркина приговорили к году и 10 месяцам принудительных работ. Не исключено, что родные будут обжаловать вердикт за мягкостью.