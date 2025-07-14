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Суды Происшествия

Суд вынес приговор спасателю, переехавшему на катере отдыхающего

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор Константину Чиркину. Он на катере переехал отца двух маленьких детей.

Напомним, трагедия произошла 15 июня 2024 года. Очевидцы сообщали, что около 20:35 в Гранном лодка проехала по человеку. С места происшествия виновники скрылись, а мужчина скончался. При этом слова очевидцев подтверждали видео. Как сообщали на тот момент в Куйбышевской транспортной прокуратуре, пришлось принимать меры по розыску подозреваемого. Вскоре в следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что задержали разыскиваемого — жителя Новокуйбышевска. Как сообщали телеграм-каналы, подозреваемым стал работник МЧС Константин Чиркин.

У погибшего Оганесса остались жена и двое детей, младшему на тот момент не исполнилось еще и двух лет. Как говорили близкие — он был предпринимателем и много занимался благотворительностью, помогал детским домам. Родные рассказывали, что на момент расследования предполагаемый виновник не просил прощения и боялись, что дело "замнут".

Приговор огласили 4 июля. По ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта") Чиркина приговорили к году и 10 месяцам принудительных работ. Не исключено, что родные будут обжаловать вердикт за мягкостью.

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