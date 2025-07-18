Суд отказал серийному убийце в иске к "скорой"

Октябрьский районный суд Самары отказал в удовлетворении иска Руслана Бабаева к минздраву Самарской области. Мужчина требовал миллион со "скорой помощи".

Напомним, как следовало из материалов суда Самарского района, мужчина обратился с иском к министерству здравоохранения Самарской области. Он считает, что "скорая" не среагировала вовремя на вызов и не оказала как нужно медпомощь его матери. Взыскать Бабаев требовал миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд решил, что надлежащим ответчиком является не минздрав, а ГБУЗ Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи". В итоге иск направили по месту нахождения юрлица — в Октябрьский райсуд.

Согласно опубликованию Октябрьского райсуда, в удовлетворении иска отказано. По данным СМИ, Бабаев с 2009 г. отбывает пожизненное заключение в ЯНАО за убийства, хищения, мошенничество и угон. Ранее он отбыл срок за нападения и убийства в составе ОПГ, которой покровительствовал бывший силовик. Освободившись после первого приговора, он убил сожительницу и ее дочь из-за машины с квартирой. Бабаев также судился с "Почтой России" из-за якобы нарушения срока пересылки отправлений.