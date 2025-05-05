Самарец потребовал миллион со скорой помощи в суде за плохие услуги

Житель Самарской области Руслан Бабаев требует миллион рублей со скорой помощи. Иск недавно рассматривали в Самарском районном суде.

Как следует из материалов, изначально мужчина обратился с иском к минздраву Самарской области. Он считает, что скорая не среагировала вовремя на вызов и не оказала как нужно медпомощь его матери. Взыскать Бабаев за такое отношение к больной попросил миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Спор пока окончательно не разрешен. Судья Екатерина Волобуева решила, что надлежащим ответчиком является не Минздрав, а ГБУЗ Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи". В итоге иск направят по месту нахождения юрлица — в Октябрьский райсуд.