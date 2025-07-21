"Помощники" из Узбекистана избили и ограбили ветерана СВО

В Самарской области вынесли приговор супругам, которых обвиняли в разбойном нападении на участника СВО. Об этом сообщает областной суд.
Ранее военный получил ранение и после завершения лечения нуждался в посторонней помощи. Из-за этого он искал помощницу по дому и медсестру. В мае 2024 г. он познакомился с Д. и предложил ей работу. Женщина согласилась и приехала из Узбекистана. Через некоторое время к ней приехал супруг М. и дети. Все они жили в квартире ветерана.
В июне 2024 г. "помощники" решили ограбить нанимателя. М. ударил спавшего самарца стеклянной бутылкой по голове. Потом женщина связала его. Супруги избивали участника СВО и угрожали ножом. В итоге мужчина согласился отдать злоумышленникам ценности. В итоге преступники с помощью телефона жертвы перевели с его счета деньги, также забрали два телефона, ноутбук, планшет, вещи и наличные. Сумма ущерба составила более 654 тыс. рублей.
Чапаевский городской суд приговорил М. к семи годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а Д. — к семи годам в колонии общего режима.
Осужденным такой приговор показался слишком суровым и они подали апелляционные жалобы. Однако Самарский областной суд оснований для пересмотра решения не нашел. Теперь приговор вступил в силу.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...