Арестованный застройщик Михаил Жуков попытался "избавиться" от судьи

Октябрьский районный суд Самары 9 июля начал рассматривать уголовное дело директора и учредителя ООО "Кольцо" Михаила Жукова. Его обвинили в нарушении прав дольщиков.

Судя по всему, процесс обещает быть нетривиальным. На первом же заседании Жуков, как могло показаться, будто решил вступить в конфликт с судом. Когда судья в первые же минуты заседания в целях соблюдения законной процедуры задала стандартный вопрос: "Доверяете ли вы суду?", Жуков ответил: "Нет". Председательствующий попросила разъяснить, что это значит. На что Жуков сообщил, что объяснять будет его адвокат. Адвокат Храмова, поднявшись со скамьи, заявила, что она в этот день знакомилась с делом, а именно с томом 53, и там она заметила документ, согласно которому, предварительное слушание якобы не назначалось. После этого адвокат заявила, что судья якобы является " лицом, заинтересованным в вынесении несправедливого правосудия".

Интересно, что в это время за дверью находились свидетели и потерпевшие по делу. В частности, многие дольщики "Космолета" ранее писали открытые письма властям и просили принять меры к Жукову в связи со всей сложившейся ситуацией. Но по процедуре закона свидетели в тот момент ничего не могли ответить находящемуся в судебном "аквариуме" Жукову или его адвокату. Зато ответила представитель прокуратуры. Последняя отметила, что законных оснований для отвода суда не заявлено. Таким образом, ходатайство об отводе судьи не удовлетворили.

Тогда Жуков и его защита заявили следующее требование - вернуть дело на доследование. Адвокат Храмова стала громко перечислять положительные черты Жукова и отрицательные черты некоторых других людей или событий, имеющих отношение к делу, после чего даже получила просьбу от суда говорить более спокойно. В итоге отклонили и ходатайство о возврате дела на доследование. Дальше гособвинитель зачитала, что, собственно, предъявляют Жукову.

Напомним, по версии следствия, с ноября 2019 г. по март 2022 г. мужчина заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Фирма строит жилой комплекс "Космолет" на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект должны сдать 31 декабря 2025 года. Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства. Вот только в июне 2022 г. строительство приостановили из-за нехватки финансирования. В июле 2023 г. его возобновили за счет средств инвестора. Сейчас на площадке ЖК "Космолет" возведены все три секции по 32 этажа, степень готовности объекта - 65%. Жукова отстранили от должности директора, а за нарушение условий подписки о невыезде его заключили под стражу.

Жукову вменили ст. 200.3 ч.2 УК РФ ("Привлечение денег граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве"). Судебный процесс начали 9 июля. В ближайшее время суд планирует допросить свидетелей по уголовному делу. Интересно, что Жуков ранее пытался обжаловать и свой арест, но это не удалось.