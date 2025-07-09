Дело самарского застройщика Михаила Жукова отправилось в суд

В Октябрьский районный суд Самары отправилось уголовное дело бывшего директора и учредителя ООО "Кольцо" Михаила Жукова. Его обвиняют в незаконном привлечении денег в долевое строительство. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, по версии следствия, с ноября 2019 г. по март 2022 г. мужчина заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Фирма строит жилой комплекс "Космолет" на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект должны сдать 31 декабря 2025 года.

Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства. Вот только в июне 2022 г. строительство приостановили из-за нехватки финансирования. В июле 2023 г. его возобновили за счет средств инвестора.

Сейчас на площадке ЖК "Космолет" возведены все три секции по 32 этажа, степень готовности объекта — 65%.

Михаила Жукова отстранили от должности директора, а за нарушение условий подписки о невыезде его заключили под стражу.