16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело самарского застройщика Михаила Жукова отправилось в суд Силовики задержали главу аппарата администрации Жигулевска Домничева Жителя Тольятти обвиняют в оформлении кредитов на других людей В Самаре сотрудника министерства подозревают в коррупции В Самаре бездомные псы напали на женщину, возбуждено уголовное дело

Преступления Происшествия

Дело самарского застройщика Михаила Жукова отправилось в суд

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Октябрьский районный суд Самары отправилось уголовное дело бывшего директора и учредителя ООО "Кольцо" Михаила Жукова. Его обвиняют в незаконном привлечении денег в долевое строительство. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, по версии следствия, с ноября 2019 г. по март 2022 г. мужчина заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Фирма строит жилой комплекс "Космолет" на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект должны сдать 31 декабря 2025 года.

Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства. Вот только в июне 2022 г. строительство приостановили из-за нехватки финансирования. В июле 2023 г. его возобновили за счет средств инвестора.

Сейчас на площадке ЖК "Космолет" возведены все три секции по 32 этажа, степень готовности объекта — 65%.

Михаила Жукова отстранили от должности директора, а за нарушение условий подписки о невыезде его заключили под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3