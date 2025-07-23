Суд выносит приговор экс-силовику за хищение криптовалюты у хакера

Центральный окружной военный суд должен вынести 24 июля приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Демину. Информация об этом опубликована на официальном сайте суда.

Напомним, более года назад у сотрудников ФСБ появились данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для оперативно-розыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

В свою очередь, Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. По заявлению началась проверка. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов. За мошенничество Арсланова приговорили к трем годам колонии-поселения без штрафа с лишением воинского звания старшего лейтенанта. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Позже до суда дошло и дело Демина. Ему в итоге вменили мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Сейчас на сайте Центрального окружного военного суда есть отметка, что суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Также, по данным сайта суда, огласить приговор могут 24 июля, в 14:00. Защитник Демина Дмитрий Тараборин не захотел комментировать окончание процесса в беседе с журналистом Волга Ньюс.