Незаконная вырубка деревьев закончилась условным сроком для жителя Самарской области

В Самарской области суд вынес приговор 33-летнему жителю Нефтегорского района за незаконную рубку леса. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2024 г. знакомый попросил мужчину спилить лишние ветки у деревьев. Но 33-летний сельский житель решил спилить деревья полностью. При этом он не учел, что три клена находились на территории местного лесничества и спиливать их просто так было нельзя. Ущерб составил более 268 тыс. рублей.
Суд назначил сельчанину год лишения свободы условно и конфисковал его бензопилу в доход государства.
Последние комментарии
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