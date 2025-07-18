Жителя Тольятти осудили за нападение на сотрудника росгвардии

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 36-летнему местному жителю, которого обвиняли в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

22 апреля 2025 г. сотрудники Росгвардии задержали тольяттинца за то, что он был пьяным в общественном месте. Не желая отправляться в отдел полиции, мужчина оказал сопротивление, нецензурно оскорбил правоохранителя и ударил ногой.

Известно, что ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. С учетом предыдущей судимости в этот раз ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.