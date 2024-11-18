16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начался суд над чиновницей Росимущества за вывод земель Нефтебазе из дела сына замминистра не удается отбиться от прокуратуры В Самаре апелляция оставила в силе тюремный срок для сына замминистра МВД Тольяттинца осудили за мошенничество со взяткой за прекращение сноса и поджогов киосков Банда похитителей Александра Душкова выслушала приговор по делу о краже тома уголовного дела

Суды Происшествия

В Самаре начался суд над чиновницей Росимущества за вывод земель

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В столице 63 региона начали судить бывшего замруководителя территориального управления Росимущества Алию Ишмуратову. Кроме того, перед судом Ленинского района Самары предстала ее предполагаемая подельница Анастасия Лещенко.

Как следует из информации на сайте суда, первую обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, а вторую — в соучастии. Первое заседание судья Иван Бедняков проводит на этой неделе. Обеим подсудимым грозят реальные сроки лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу в виде их предоставления в собственность без торгов по льготной цене в размере 2,5% кадастровой стоимости.

По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. Сообщалось, что госрегистрация перехода права собственности была приостановлена в связи с выявленными при проведении правовой экспертизы нарушениями.

Ранее в СМИ также сообщалось, что Ишмуратова предположительно в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий".

Интересно, что перед арестом Ишмуратова успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1