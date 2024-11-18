В Самаре начался суд над чиновницей Росимущества за вывод земель

В столице 63 региона начали судить бывшего замруководителя территориального управления Росимущества Алию Ишмуратову. Кроме того, перед судом Ленинского района Самары предстала ее предполагаемая подельница Анастасия Лещенко.

Как следует из информации на сайте суда, первую обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, а вторую — в соучастии. Первое заседание судья Иван Бедняков проводит на этой неделе. Обеим подсудимым грозят реальные сроки лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу в виде их предоставления в собственность без торгов по льготной цене в размере 2,5% кадастровой стоимости.

По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. Сообщалось, что госрегистрация перехода права собственности была приостановлена в связи с выявленными при проведении правовой экспертизы нарушениями.

Ранее в СМИ также сообщалось, что Ишмуратова предположительно в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий".

Интересно, что перед арестом Ишмуратова успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.