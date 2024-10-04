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Преступления Происшествия

Экс-замглавы управления Росимущества Самарской области предстанет перед судом

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предстанет перед судом бывший заместитель руководителя территориального управления Росимущества и ее возможная подельница. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Как уточнили в ведомстве, экс-чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, а ее знакомую - в подстрекательстве и пособничестве.

"По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемая, временно исполняя обязанности руководителя ТУ Росимущества в Самарской области и действуя в интересах двух коммерческих организаций, подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу в виде их предоставления в собственность без торгов по льготной цене в размере 2,5% кадастровой стоимости, что повлекло ее снижение более чем на 180 млн рублей при отсутствии на это законных оснований", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сообщается также, что государственная регистрация перехода права собственности была приостановлена в связи с выявленными при проведении правовой экспертизы нарушениями.

Напомним, ранее в СМИ уже появились данные, что имеется в виду Алия Ишмуратова. Предположительно, в мае 2023 г. она единолично утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий", "незаконно, без всяких на то оснований" применив льготу в 2,5% от кадастровой стоимости участков.

Интересно, что перед арестом Ишмуратова успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя - Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров.

Силовики задержали и Кинжабаева. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности.

В конце сентября Росимущество отсудило у племзавода "Дружба" землю в Кошкинском районе. Как следует из материалов дела, предметом спора стал участок площадью 78 га в с. Орловка.

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